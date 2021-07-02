موسكو – أكد عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية سيرغي تسيكوف، أن الغرب يحاول مرة أخرى اتهام روسيا بهجمات إلكترونية على هياكل حكومية وخاصة حول العالم، دون تقديم أي دليل يثبت مزاعمه.

وقال في مقابلة مع قناة RT: “الخدمات الخاصة الأمريكية والبريطانية نشرت تقريرا مشتركا يزعم أن الاستخبارات العسكرية الروسية متورطة في هجمات قرصنة على مئات الهياكل الحكومية والخاصة في مختلف دول العالم، لكنها مرة أخرى تستخدم عبارات مثل “شبه مؤكد” و”محتمل تماما”، دون أن تقدم أي دليل ملموس على ذلك”.

وأضاف: “هناك مقترحات من جانب روسيا لتطوير نظام أمني مشترك في المجال السيبراني، ولم يكن هناك أي رد فعل”.

وتابع: “يجب أن يتحدثوا عن هذا.. قرروا مرة أخرى إلقاء اللوم على روسيا.. في الوقت ذاته، لا توجد خطوات وإجراءات ملموسة لإبرام اتفاق”، واصفا الاتهامات الواردة في التقرير بالعارية عن الصحة.

ونشرت وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق تقريرا مشتركا يزعم أن “جهاز الاستخبارات العسكرية التابع لهيئة الأركان الروسية متورط في هجمات قرصنة مستمرة على هياكل حكومية وخاصة في جميع أنحاء العالم”.

من جهته، قال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي في يونيو الماضي، إن “موسكو أرسلت لواشنطن أكثر من 40 نداء يتعلق بالهجمات الإلكترونية على هياكل وأنظمة حكومية روسية، لكن لم يكن هناك رد من الولايات المتحدة”.

بدوره، أكد الكرملين أن “موسكو ليست متورطة في هجمات إلكترونية على منشآت أمريكية، وأن الاتهامات الموجهة لروسيا لا أساس لها من الصحة وسببها الخوف من روسيا”.

المصدر: RT