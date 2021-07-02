ليبيا – قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي بجولة تفقدية إلى مطار بنينا الدولي، وذلك للوقوف على الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل جائحة كورونا.

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة مركز العزل والرعاية الصحية بالمطار، وعددًا من المواقع والأجنحة داخل صالة الركاب وخارجها.

وتعهد الزناتي بتوفير كافة المستلزمات والمعدات الطبية.

وأعطى تعليماته المباشرة لرئيس الديوان بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة بسرعة توفير كل ما يلزم المطار، ومن بينها سيارة إسعاف مجهزة تجهيزًا كاملًا.

الزناتي شدد على ضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا، وخاصة في ظل ما تشهده الدول المجاورة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالفيروس.