ليبيا – أعطى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي تعليماته بتفعيل قسم العيون داخل العيادات المجمعة الذهبية، لتخفيف العبء على مستشفى العيون بطرابلس. وزارة الصحة ذكرت أن التعليمات الصادرة جاءت عقب زيارة الزناتي لمستشفى العيون بطرابلس أمس الأربعاء ،مشيرةً إلى أن المستشفى تقدم خدماته لفئة كبيرة من المواطنين باعتباره المستشفى الوحيد المتخصص بالمنطقة الغربية، حيث يقدر عدد الحالات اليومية بالمستشفى أكثر من 1000 حالة.

كما أعطى تعليماته بتشكيل لجنة خاصة بالعيون لتوطين العلاج بالداخل، وتوفير الأدوية التخصصية، وصيانة بعض الأقسام وصيانة أو استبدال المصاعد داخل المستشفى.

كما تأتي هذه التعليمات بناءً على ما تم عرضه خلال الاجتماع الذي عُقد مع مديرة المستشفى ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام من مشاكل واحتياجات تعيق سير العمل.

هذا وقد شملت الزيارة أيضًا أقسام المستشفى، وغرف العمليات الحديثة والمجهزة بأحدث التقنيات الألمانية.

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