ليبيا – وجه 24 عضو من لجنة الحوار السياسي خطابًا لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأعضاء فريق البعثة بخصوص مجريات الحوار في جنيف، والمتعلقة باعتماد القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر.

أعضاء الحوار ثمنوا في خطابهم الذي تلقت المرصد نسخة منه جهود البعثة الأممية المبذولة لدعم الفرقاء الليبيين للوصول إلى التسوية السياسية المنشودة، والمتفق عليها في خارطة الطريق، والتي على أساسها تم تثبيت وقف اطلاق النار عبر لجنة “5+5” العسكرية، وعلى أساسها أيضًا تم التوافق على سلطة تنفيذية مؤقتة.

وأكد أعضاء الحوار أن الشعب الليبي يتطلع لاستكمال خارطة الطريق والعبور بالبلاد الى مرحلة جديدة يكون الاستقرار عنوانها، عبر إرجاع الحق للشعب الليبي ليختار من يحكمه بشكل حر وديمقراطي حاله حال كل الشعوب المتطلعة لمستقبل أفضل.

وأعرب الأعضاء عن تفاجئهم بالطريقة التي تتعامل بها البعثة ورئيسها في إدارة الحوار بالملتقى ونهجها في تيسير مسار جلسات الحوار، متسائلين: “كيف للبعثة أن تتصرف وكأنها تقبل بالنكوص وشطب خارطة الطريق التي أقرها بالإجماع والعودة عن كل ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف؟”.

وطرح أعضاء الحوار سؤالًا للبعثة حول سماحها لذوي المصالح الخاصة التي تناهض تطلعات الليبيين المطالبة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والرافضة لتأجيل الانتخابات، وفق أكثر من استطلاع للرأي أجرته السفارة الأمريكية لدى ليبيا جهات محايدة ومعتبرة.

وأضافت: “كيف للبعثة أن تمنح للمعرقلين وهم معروفون فرصة إضاعة الوقت وإرباك لجنة الحوار والتشويش على الرأي العام الليبي وفرض رؤيتهم عبر طرق ملتوية على البعثة والملتقى؟ أين القاعدة الدستورية من نقاشات لجنة الحوار؟ واسمحوا لنا اأن نتساءل وبشكل مباشر والتي هي محل النقاش؟”

كما طالبوا البعثة الأممية بضرورة توضيح أسباب تعاملها وإدارتها للجلسات بالشكل الذي ميّع دور اللجنة فيما يخص الخروج بقاعدة دستورية منبثقة عبر ساعات عمل مضنية من اللجنة القانونية، وسمح للأطراف صاحبة المصالح في الإبقاء على الوضع الراهن في ليبيا.

أعضاء الحوار طالبوا في خطابهم البعثة الأممية بالقيام بدورها الأساسي، وهو مساعدة ليبيا في إنهاء مراحل خارطة الطريق ومساعدة الشعب الليبي في إنجاز استحقاقه الانتخابي الرئاسي والبرلماني في 24 ديسمبر القادم، دون تاخير أو تأجيل.