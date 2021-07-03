روما – تتجه الأنظار اليوم السبت إلى ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين المنتخبين الإنجليزي والأوكراني، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ المدير الفني لمنتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة المنتخب الأوكراني:

فيما وضع المدير الفني لمنتخب أوكرانيا، أندريه شيفتشينكو التشكيلة الأساسية التالية لبلاده، لمواجهة منتخب “الأسود الثلاثة”:

وسيقابل الفائز في المباراة في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة المنتخبين الدنماركي والتشيكي.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT