ليبيا – علق عضو حوار الصخيرات “فضيل الأمين” رئيسُ مجلس التطوير الإقتصادي لاحقًا على ما جرى في “ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

الأمين قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” “خلال اليومين الماضيين والذي انتهى إلى فشل ذريع بقيادة البعثة الاممية ، يؤكد لنا على أن ليبيا تحتاج إلى رئيس دولة منتخب مباشرة من الشعب الليبي دون وسيط أو عوّال”.

وتابع:”من يملكون القطع المتفتتة من السلطة الليبية ويصرون على الاحتفاظ بها رغمًا عن كل شئ ومهما كان الثمن من جلد الشعب ومن دم البلاد لن يفرط أيا منهم فيما استولى عليه من قطعة من السلطة ولن يسلمها طوعاً عبر حوار الـwin-win”.

كما أكد على أنه لابد أن يقول الشعب كلمته، مضيفاً”هؤلاء فقد قالوا ما لديهم عبر هذه التخريفات المكرورة التي تسمى مقترحات والتي ليست سوى اجترار لتجارب العشر سنوات الفاشلة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه، دعوا الشعب يقول كلمته أما أنتم فقد قلتم وفعلتم ما فيه الكفاية”.