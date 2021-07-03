ليبيا – أصدرت البعثة الأممية إلى ليبيا بيانًا بشأن إختتام جلسات ملتقى الحوار السياسي في جنيف، مبينةً بأن الاجتماعات نظرت في المقترحات المقدمة من مختلف أعضاء الملتقى وتقديم توصيات للجلسة العامة.

البعثة الأممية أوضحت في بيانها الذي إطلعت عليه المرصد بأن الجلسة العامة في سويسرا ناقشت أيضًا اقتراحا توفيقيا وضعته اللجنة الاستشارية استنادا إلى مقترح اللجنة القانونية بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، مبينةً بأنه تم أيضًا تقديم ثلاث مقترحات أخرى من قبل عدد من أعضاء الملتقى، وأن بعضها كان متسقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لا يتفق مع خارطة الطريق، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 ديسمبر.

واشارت إلى أن أعضاء الملتقى قد شكلوا أيضًا لجنة توافقات لإيجاد أرضية مشتركة ومحاولة جسر الهوة بين مختلف المقترحات ، مضيفةً بأنه منذ بداية هذه العملية، التزمت البعثة بإعطاء أعضاء الملتقى كل الفرص للتوصل إلى حل وسط، بما في ذلك تمديد الاجتماع ليوم إضافي بدعم كريم وسخي من، الحكومة السويسرية.

وأضاف البيان :”وعلى الرغم من كل هذه الفرص، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء الملتقى بشأن مقترح قاعدة دستورية”.

وحثت البعثة في بيانها أعضاء الملتقى على مواصلة التشاور فيما بينهم للتوصل إلى حل توفيقي عملي وتعزيز ما يوحدهم، مبينةً بأنها ستواصل العمل مع أعضاء الملتقى ولجنة التوافقات من أجل بذل المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بالاستناد إلى مقترح اللجنة القانونية الذي يعرف الجميع بأنه الإطار المرجعي للقاعدة الدستورية للانتخابات، وتماشياً مع خارطة الطريق التي وضعها الملتقى، ومع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 (2021)، تجدد البعثة التأكيد على أنه لن يتم قبول المقترحات التي لا تمهد الطريق وتمكن من إجراء الانتخابات في ديسمبر.

وأعربت البعثة في بيانها عن شكرها للأعضاء على جهودهم المبذولة، ولاسيما أولئك الذين شاركوا بفعالية في أعمال الاجتماع، وسعوا بلا كلل، حتى اللحظة الأخيرة، إلى تحقيق تقدم يتيح لملتقى الحوار السياسي الليبي لأن يرقى إلى مستوى مسؤولياته ويلبي لتطلعات الشعب الليبي.

واختتمت البعثة الاممية الى ليبيا بيانها بالقول :”ولا يفوتنا أن نذكر بشكل خاص الأعضاء المصابين بمرض كوفيد-19 والذين واصلوا، مع ذلك، المشاركة بفعالية في المناقشات والمداولات من مواقع الحجر الذاتي الخاصة بهم. وينطبق الأمر نفسه على أحد موظفي البعثة جاءت نتيجة التحاليل إيجابية أيضاً. ونود أن نعرب لهم جميعا عن تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل وعن امتناننا لعملهم الرائع”.