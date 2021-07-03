أذربيجان – تأهل المنتخب الدنماركي إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره التشيكي 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب “باكو الأولمبي” بالعاصمة الأذربيجانية.

وتقدم المنتخب الدنماركي بهدف مبكر منذ الدقيقة الخامسة عن طريق توماس ديلاني.

وعزز زميله كاسبير دولبيرغ تقدم الدنمارك بتسجيله الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وقلص المنتخب التشيكي النتيجة بتسجيله لهدف بعد أربع دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق نجمه باتريك تشيك، الذي رفع رصيده من الأهداف في البطولة إلى 5، تقاسم بها صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيقابل المنتخب الدنماركي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، الفائز من مواجهة إنجلترا وأوكرانيا والتي تقام في وقت لاحق اليوم على أرضية ملعب “الأوليمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها الدنمارك الدور نصف النهائي منذ عام 1992 عندما حققت لقبها الوحيد في البطولة.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT