روسيا – أصدرت وزارة الصحة الروسية منذ أيام توصيات مؤقتة بعنوان: “تصرف السكان البالغين وقت انتشار وباء فيروس كورونا وتصديهم لـ”كوفيد – 19”.

وجاء في التوصيات بصورة خاصة أنه يمكن استخدام كل اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا بغية تطعيم من قد تعافوا من “كوفيد – 19″ وتكرار تطعيم من قد تلقوا اللقاح منذ فترة تزيد عن 6 أشهر.

وتتضمن مجموعة اللقاحات الروسية التي أوصت وزارة الصحة باستخدامها لهذا الغرض لقاحي” سبوتنيك – V” و”سبوتنيك – لايت” اللذين وضعهما مركز “غاماليا” الروسي، لقاح “كوفيواك” الذي وضعه مركز “تشوماكوف” الروسي، لقاح “أبي فاك كورونا” التابع لمركز “فيكتور” الروسي.

وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بتسلسل ومواعيد استخدام اللقاحات المذكورة سواء كان عند التطعيم الأول لمن لم يسبق لهم تلقي لقاح ومن قد تعافوا من “كوفيد – 19” أو عند تكرار التطعيم.

وقالت وزارة الصحة إن “سبوتنيك – V ” يقضي بحقن جرعتين، مع شرط أن تفصل بين جرعة وأخرى فترة زمنية لا تقل عن 21 يوما.

أما لقاح “أبي فاك كورونا” فيقضى حقن جرعتين بفاصل زمني بينهما 14 – 21 يوما. ويقضي لقاح “كويفاك” كذلك بحقن جرعتين بفاصل زمني 14 يوما، مع العلم أن مركز “تشوماكوف” الروسي يريد زيادة تلك الفترة إلى 21 – 28 يوما لرفع فاعلية اللقاح.

اما لقاح “سبوتنيك – لايت” فلا يتطلب إلا حقن جرعة واحدة.

وجاء في التوصيات أن لقاح “سبوتنيك” لا يفقد فاعليته خلال 12 شهرا من تلقيه. لكن في ظروف الانتشار واسع النطاق للوباء تقلص تلك الفترة إلى 6 أشهر. لذلك أوصت وزارة الصحة كل من تلقوا اللقاح منذ فترة تزيد عن 6 أشهر بتكرار التطعيم.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا