الفاتيكان – أمر قاض في الفاتيكان، اليوم السبت، بمحاكمة 10 أشخاص من بينهم كاردينال إيطالي في جرائم مالية مزعومة تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والابتزاز وإساءة استغلال المنصب.

ومن بين المتهمين الكاردينال أنجيلو بيكيو، الذي أقاله البابا فرنسيس العام الماضي، والرؤساء السابقون لوحدة الاستخبارات المالية بالفاتيكان، ووسيطان إيطاليان متورطان في شراء الفاتيكان مبنى في منطقة فاخرة في لندن.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد وافق البابا فرنسيس شخصيا على قرار القاضي بشأن توجيه الاتهام إلى الكاردينال الإيطالي وفقا لقانون الكنيسة في الفاتيكان.

المصدر: رويترز