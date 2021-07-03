مصر – تراجع حجم إصدارات البنك المركزي المصري من العملات الورقية من النقد فئة 10 جنيهات منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل، بنحو237 مليون جنيه.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي، تراجع قيمة الإصدارات من النقد فئة 10 جنيهات من نحو 6.477 مليار جنيه في يناير الماضي إلى 6.452 مليار جنيه في فبراير، ثم واصل التراجع في مارس إلى نحو 6.394 مليار جنيه، ثم 6.240 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

ويأتي ذلك بالرغم من التصريحات بعدم وجود نية لإلغاء أي من العملات الورقية القديمة، خاصة الـ 10 جنيهات المتداولة حاليا، ولكن البيانات أوضحت أنه يتم سحب العملة الورقية بشكل تدريجي تمهيدا لإلغائها من السوق، عقب طرح العملة البلاستيكية من ذات الفئة.

فيما كشف التقرير ارتفاع إصدار النقود فئة 20 جنيها من 8.56 مليار جنيه في يناير 2021 إلى نحو 9.48 مليار جنيه في نهاية أبريل، بزيادة قدرها 914 مليون جنيه.

وارتفع إجمالي النقد المصدر منذ يناير الماضي وحتي أبريل من 659.4 مليار جنيه إلى نحو 691.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 32.22 مليار جنيه.

ومن المنتظر أن يقوم البنك المركزي المصري بطرح عملات بلاستيكية جديدة مصنوعة من مادة البوليمر لفئة 10 جنيهات ثم 20 جنيها خلال أيام، حسب تصريحات سابقة لجمال نجم، نائب محافظ البنك.

المصدر: “القاهرة 24”