ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الأخيرة، قائلاً :” عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك ان تقول أكثر من ذلك مادامت ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين اظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك”.

امغيب قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لكننا نحن ابناء واحفاد المجاهدين الذين قاتلوا اجدادك العثمانيين واسيادك الطليان لنا رأي أخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذمومًا مدحورًا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك”.