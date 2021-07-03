ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد عن المخرج العملي لأزمة الأساس الدستوري للانتخابات القادمة.

بوفايد قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الحل الصحيح والأسرع الآن بعد فشل ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على أساس دستوري لانتخابات ديسمبر القادم هو في دعوة البعثة لجلسة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة في مجمع سرت وبرئاسة أكبر الأعضاء سنًا لكليهما.

وأضاف :” والتصويت على مقترحين أو ثلاثة مقترحات للأساس الدستوري والمقترح الذي يحصل على أكثرية الأصوات يعتمد على الفور ويباشر المجلسان باصدار القوانين الانتخابية طبقا للمقترح المعتمد”.