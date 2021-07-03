بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح

بيرو تبلغ قبل نهائي كوبا أمريكا بالفوز على باراغواي بركلات الترجيح

البرازيل – فازت بيرو 4-3 على باراغواي بركلات الترجيح لتبلغ قبل نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم امس بعد التعادل 3-3 في مواجهة مثيرة.

وأهدر ديفيد مارتينيز وبرايان سامديو وألبرتو إسبينولا ثلاث ركلات لباراغواي فيما حسم ميغل تراوكو تأهل لبيرو للدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي بعد إهدار زميليه سانتياغو أورمينو وكريستيان كويفا ركلتين.

وتنتظر بيرو في الدور قبل النهائي الفائز من مواجهة تشيلي والبرازيل حاملة اللقب.

وتلعب الأرجنتين ضد الإكوادور وأوروغواي ضد كولومبيا في دور الثمانية يوم السبت.

ولم تخسر بيرو أمام باراغواي في آخر سبع مباريات منذ 2014 لكنها تأخرت بعد 11 دقيقة عندما تابع غوستافو غوميز الكرة المرتدة من الحارس بيدرو جايسي.

وانتفضت بيرو وصنع أندريه كارييو، الذي قدم أداء مذهلا في جانبي الملعب، فرصتين استغلهما جيانلوكا لابادولا.

وأدرك لابادولا، الذي أحرز هدفا واحدا في أول ثماني مباريات له مع بيرو، التعادل في الدقيقة 21 عندما حول تمريرة كارييو العرضية من الناحية اليسرى داخل المرمى.

وأضاف لاعب بنفينتو الإيطالي الهدف الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول من وضع انفراد ليهز شباك أنطوني سيلفا.

وطُرد غوميز قائد باراجواي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثاني بعد دقائق من الإنذار الأول للاعتراض.

ورغم النقص العددي بدأت باراغواي الشوط الثاني بقوة وأدركت التعادل في الدقيقة 54 عندما وصلت كرة إلى جونيور ألونسو بعد ركلة ركنية ليسددها في سقف المرمى.

واستعادت بيرو تقدمها قبل عشر دقائق من النهاية بتسديدة بعيدة المدى من يوشيمار يوتون غيرت اتجاهها إلى داخل مرمى سيلفا.

وبعد خمس دقائق لاحقة طُرد كارييو لحصوله على الإنذار الثاني.

وعندما بدا أن المباراة في طريقها للنهاية أدركت باراغواي التعادل في الدقيقة الأخيرة بهدف غابرييل أفالوس وهو الأول له على المستوى الدولي.

المصدر: “رويترز”