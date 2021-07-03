إسرائيل – صممت شركة Polaris Solutions بالتعاون مع وزارة الدفاع الإسرائيلية منظومة مموّهة للعسكريين وأطلقت على المنظومة تسمية Kit 300.

وإنها تجعل الجنود غير مرئيين كيلا تتميز عليها أجهزة الرؤية الليلية.

أفادت بذلك صحيفة Popular Mechanic وقالت إن المهندسين استخدموا في المنظومة سبيكة خاصة تضم معادن وبوليميرات وأليافا متناهية الصغر، الأمر الذي سمح للجنود الاندماج مع تضاريس تحيط بهم كيلا تراها أجهزة الرؤية الليلية ولا عين الإنسان حتى في لحظات تحركاتهم.

واستعرض شريط فيديو نشرته الشركة المصنعة للمنظومة مظهرا للجنود الذين يرتدون أزياء مموّهة مختلفة.

وقالت صحيفة Business Insider إن طقم الأزياء المموّهة يزن 500 غرام. وإنه قابل للطي كي ينقله الجندي إلى أي مكان.

ويقوم الجندي بفتحه وربطه وتجميعه في أية لحظة ليبدو جزءا من الصخور على خلفية الجبال مثلا. وهناك اختلافات في ألوان الأزياء المموهة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا