نيويورك – ندد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، بشدة بالهجوم الأمريكي الأخير على مناطق عند الحدود العراقية السورية، واعتبره بأنه مناقض لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في رسالة وجهها تخت روانجي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ردا على رسالة المندوب الأمريكي: “لقد قلنا مرارا في الماضي ومن ضمنها في رسائلنا الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا صلة لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي هجوم مسلح من قبل أي مؤسسة أو شخص ضد موظفين أو منشآت أمريكية في العراق”.

وتابع “بناء على ذلك فإن أي مسعى لتوجيه مثل هذا الاتهام لإيران تصريحا أو تلميحا، هو مسعى خاطئ ويفتقد حتى للمعلومات الموثوقة الأكثر بديهية القابلة للإثبات ولا أساس له تماما، لذا فإننا نرفض مثل هذه المزاعم بحزم ونعتبرها بأنها باطلة من الناحية القانونية وفاقدة لأي تأثير”.

وأكد تخت روانجي أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض بحزم التفسير الأمريكي الاعتباطي للمادة 51 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة لتبرير هجومها العسكري غير القانوني على سوريا والعراق يوم 27 يونيو وتدين بشدة هذه الممارسات غير القانونية المنتهكة لسيادة البلدين في المنطقة”.

كما أكد السفير الإيراني أن “محاولة الولايات المتحدة الأخيرة لاتهام الآخرين في المنطقة للتغطية على أنشطتها غير المسؤولة والمزعزعة للاستقرار أو صرف الأذهان عن إجراءاتها العسكرية غير القانونية والمغامرة في المنطقة محكومة بالفشل”.

المصدر: “ارنا”