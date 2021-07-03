فلسطين – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وبحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم، أفاد بأن عدد إصابات “كوفيد-19” في الأراضي الفلسطينية وصل حتى اليوم إلى 314,409، فيما تم الإبلاغ عن 3,570 حالة وفاة.

المصدر: وفا