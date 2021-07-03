روسيا – تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا صور أضواء غريبة ظهرت في سماء إقليم خاباروفسك بأقصى شرق روسيا مساء اليوم الأول من الشهر الجاري.

وشاهد مئات من سكان المنطقة، في 1 يوليو، جسما فضائيا غامضا يطير في السماء المظلم تاركا وراءه أثرا باهرا يشبه قنديل بحر من حيث شكله.

فيما أكد مصدر مطلع أن الظاهرة لا علاقة لها بأجسام طائرة مجهولة أو نزول كائنات فضائية على الأرض، أو اختبار سلاح جديد من قبل العسكريين.

ففي حديث لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، قال فلاديمير مويسييف، أحد هواة علم الفلك المحليين، إن ما شاهده السكان كان مركبة فضائية من طراز “سويوز” تم إطلاقها من قاعدة “فوستوتشني” الواقعة بمقاطعة آمور (الشرق الأقصى الروسي)، وعلى متنها 36 قمر اتصالات، أما “قنديل البحر” فلم يكن سوى “ذنب” من غازات العادم الذي تضيئه الشمس.

المصدر: صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”