ليبيا – طالب الباحث السياسي محمد قشوط، جميع مكونات الشعب الليبي بالضغط ورفع سقف المطالبات بإجراء الانتخابات في موعدها، والتصدي للانقلاب الإخواني على خارطة الطريق.

قشوط أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إلى أن تنظيم الإخوان المتعطش للدماء والدمار يطلق التهديدات الناعمة بتلميحه بالعودة لدوامة العنف في حال انتخب الليبيون رئيسهم مباشرة.

وتابع “ما يجري في جنيف تآمر حقيقي على الليبيين وإرادتهم في الذهاب نحو المسار الديمقراطي، وما تصويت أكثر من ٢٠ عضوا من لجنة الحوار إلا دليل على دخول المال الفاسد إلى جيوب بعض أعضاء لجنة الحوار”.

واعتبر إن تأجيل الانتخابات في عيون جماعة الإخوان، هو إنجاز حقيقي؛ فهم يعلمون يقينا أن الهزيمة نصيبهم في حال الاقتراع المباشر.