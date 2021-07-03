إسبانيا – نقلت صحيفة “آس” الإسبانية عن مصادر خاصة بها أن باريس سان جرمان الفرنسي أرسل عرضا ضخما للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رغم أنه يركز الآن فقط على مسابقة كوبا أمريكا مع منتخب بلاده.

وأوضحت الصحيفة أن عرض بي سي جي لميسي أكبر بكثير من الناحية المالية للعرض النهائي لبرشلونة.

ولم ينكر أبدا باريس سان جيرمان اهتمامه بالحصول على خدمات ليونيل ميسي سواء من خلال مالك النادي ناصر الخليفي أو المدير الرياضي ليوناردو، غير أنهم دائما ما حاولوا التحدث بدبلوماسية عن طريقة سير الأمور، وهم على استعداد لانتظار انتهاء كأس كوبا ونهاية أداء ميسي مع منتخب “راقصي التانغو”.

وترى صحيفة “آس” أن الإمكانيات المادية الكبيرية لباريس سان جيرمان ووضوح رؤيته الرياضية لاسيما بشأن الرغبة الكبيرة بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم قد تحفز ميسي، البالغ 34 عاما، على الرحيل إلى “حديقة الأمراء”.

ويحتاج برشلونة الآن إلى الإسراع في عمله على تقليل سقف الأجور في سبيل استيفاء شروط رابطة الدوري الإسباني، وبالتبعية إمكانية تجديد ميسي بصورة قانونية معهم.

وتم الكشف سابقا أن ميسي وبرشلونة اتفقا على شروط صفقة جديدة لمدة عامين، لكن الأرجنتيني لا يمكنه التوقيع عليها حتى يعود إلى برشلونة.

وانتهى عقد النجم الأرجنتيني مع البرسا بصورة رسمية، الخميس 1 يوليو 2021، وبات لاعبا حرا يحق له التوقيع والانتقال إلى أي ناد آخر بصفقة انتقال حر.

أولى الصفقات التي أبرمها سان جيرمان كانت عقده المجاني مع الهولندي جيورجينيو فينالدوم بعد انتهاء عقده مع ليفربول.

ولم يتوقف سان جيرمان عند هذا الحد، لكنه كاد أن ينهي صفقة مجانية أخرى، بالتعاقد مع الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الذي انتهى عقده مع ميلان في نهاية الموسم.

كما اقترب النادي الفرنسي من ضم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان، وهو ما أكده بيبي ماروتا، المدير التنفيذي للنادي الإيطالي، هذا الأسبوع.

المصدر: as.com