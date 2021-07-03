واشنطن – عرضت وزارة الخارجية الأمريكية، مكافأة مالية ضخمة، تصل إلى 4 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم أحمد محمود القوسي، القيادي البارز في تنظيم القاعدة.

وعبر صفحة تابعة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قالت الخارجية الأمريكية إن “إبراهيم أحمد محمود القوسي هو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإرهابي مطلوب للعدالة”.

وأضافت صفحة “مكافآت من أجل العدالة”، أن “هذا الإرهابي ترك بلده السودان ليتلقى الأوامر من قيادة القاعدة في إيران ليعيث خرابا في اليمن وأهله”.

ولفتت إلى أن القوسي يعرف أيضا باسم الشيخ حبيب السوداني ومحمد صلاح أحمد، وقد ظهر في التسجيلات المصورة للقاعدة، مشجعا على شن هجمات منفردة ضد الولايات المتحدة.

المصدر: RT