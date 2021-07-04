روما – تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين.

وعزز هاري ماغواير تقدم “الأسود الثلاثة” بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني.

وعاد كين لزيارة الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لإنجلترا في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء.

واختتم جوردان هندرسون رباعية “الأسود الثلاثة” في الدقيقة الـ63.

وبهذا الفوز العريض، تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى منذ عام 1996 عندما خسرت على أرضها بركلات الترجيح أمام ألمانيا التي حصدت اللقب لاحقا بفوزها في النهائي على التشيك 2-1.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT