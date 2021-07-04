إنجلترا – احتفلت الجماهير الإنجليزية بتأهل منتخب “الأسود الثلاثة” إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أوروبا “يورو 2020” على حساب أوكرانيا، أمس السبت.

وفي الوقت الذي حالت إجراءات احتواء جائحة كورونا دون حضور الجمهور الإنجليزي في ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما باستثناء 5 آلاف مشجع، خرجت الجماهير الإنجليزية إلى الشوارع للتعبير عن سعادتها بتأهل منتخب بلادها التاريخي.

وحقق منتخب إنجلترا أكبر انتصار في تاريخه بكأس أمم أوروبا، وذلك بالفوز برباعية نظيفة على أوكرانيا.

وقام عدد من المشجعين بالخروج إلى ساحات مدن لندن ومانشستر، بالرقص في الشوارع وإطلاق الصواريخ النارية.

وتدخلت الشرطة الإنجليزية لضمان عدم خروجها عن السيطرة أو إضرارها بالأمن العام في البلاد، واعتقلت عددا من المشجعين الذين حاولوا إثارة الشغب لا سيما في ظل القيود الخاصة بانتشار فيروس كورونا.

وجاء تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2020 بعد غياب استمر 25 عاما، وتحديدا منذ نسخة يورو 1996.

المصدر: “وكالات”