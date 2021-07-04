ليبيا – قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح إن المفوضية ملتزمة بتحمل مسؤوليتها أمام الليبيين الذين اختارو الديمقراطية نهجا لبناء الدولة.

السايح وفي كلمة له خلال افتتاح المركز الإعلامي لمفوضية الانتخابات وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية ” وال” اليوم الأحد أكد أنه المفوضية قررت البدء في عملية تحديث سجل الناخبين وإتاحة الفرصة للذين لم يسجلوا قبل أو الذين غيروا أماكن إقامتهم.

وأضاف:”: خيار التوجه نحو 24 ديسمبر في أتم الجاهزية وذلك يتطلب بيئة مسؤولة وهي شرط لتنفيذ المفوضية لانتخابات حرة ونزيهة”.

السايح أشار إلى أن السجل لم يُحدث منذ 2017 وذلك يتطلب من المفوضية التحديث للذهاب نحو الاستحقاق ، لافتًا إلى أن العملية ستستمر لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.