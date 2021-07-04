ليبيا – التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي بوفد لجنة المراجعة الإستراتيجية المستقلة التابعة لبعثة الأمم المتحدة.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، تناول اللقاء مجالات دعم الاستقرار في ليبيا وبحث مسارات التعاون وفرص توسيع دائرته بين الوزارة وبعثة الأمم المتحدة، لا سيما في مشاريع التنمية وتطوير الإدارة المحلية وتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها ودعمها.

بدوره أكد التومي أهمية تضاعف الجهود المشتركة بين الوزارة والبعثة من أجل دفع عجلة الإدارة المحلية وتقويتها لتحسين واقع الخدمات داخل البلديات، وهو الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في حال تحققه في نشر وتعميم الاستقرار في كافة ربوع ليبيا.