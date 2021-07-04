ليبيا- وصف المقر العام بالهيئة التأسيسية لصياغة مشرروع الدستور رمضان التويجر البعثة الأممية بالشريك الأساسي في فشل جولة محادثات الحوار بجنيف.
التويجر أكد في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24 تابعته صحيفة المرصد أن البعثة الأممية هي من رسمت هذا المسار، وهي على علم مسبق لما ستؤول له الأمور، وقد تم تنبيهها عن ذلك مرارًا وتكرارًا.
ولفت التويجر إلى أن التنبيه تم منذ انطلاق الحوار السياسي حول عدم اعتماد الحكومة والرئاسي قبل اعتماد الأساس الدستوري لإقامة الانتخابات، فالاتفاق على موعد فقط لم يكن كافيًا.
وأضاف التويجر: إن الهيئة تواصلت مع العديد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب والبعثة الأممية قبل اعتماد الحكومة والرئاسي، لكن الكل كان فقط يسعى لتشكيل حكومة جديدة لتقع اليوم البلاد في مأزق جديد وملامح فصل جديد من فصول الصراع، فالفوضى باتت تلوح في الأفق.