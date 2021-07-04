السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

السيسي: لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية

مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه لا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة المصرية على قناتها عبر “يوتيوب”، قال السيسي خلال مأدبة غداء تكريما لضيوف مصر عقب افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية في جرجوب، إن “الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين”.

وأضاف أن “مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية ولا يجوز أن يستمر التفاوض مع إثيوبيا إلى ما لا نهاية”.

وأشار إلى أن “مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ، وذلك على الرغم مما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021”.

المصدر: RT