ليبيا – قال مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا المصرية اللواء محمد الغباري، إن حضور قادة ومسؤولين العرب بحفل افتتاح القاعدة رسالة واضحة بمدى أهميتها في حماية الأمن القومي العربي.

الغباري لفت في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن “في القلب من ذلك الأمن القومي لليبيا التي تواجه تحديات أمنية كثيرة منذ سنوات، في ظل سعي مصر لاستقرار دولة الجوار المباشر معها التي ترتبط معها بحدود ممتدة”.

وأوضح الغباري أن الأمن القومي المصري يرتبط بشكل مباشر مع ليبيا، ومن ثم فإن مصر تعزز وجودها العسكري في الاتجاه الشمالي الغربي للتصدي لأخطار الإرهاب، ومنع تسلل العناصر المرتزقة والإرهابية إلى داخل البلاد، والمساعدة في تأمين ليبيا من اتجاه مصر.

وفي رأي الخبير العسكري المصري، فإن هذه القاعدة تؤكد أن مصر تتمسك بالحل السياسي للأزمة الليبية وضرورة خروج المرتزقة والعناصر الأجنبية، وحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إشارة للوقوف معًا إزاء هذه التحديات، فهو يرى القدرات العسكرية المصرية، وإن احتاجتها ليبيا فمصر لن تتأخر في مساعدتها.

وأضاف: “كان هذا تصريحًا مباشرًا من السيسي حينما وضع خطًا أحمر سرت-الجفرة، وساعد في تهدئة الصراع المسلح في ليبيا، ومن ثم فإن هذه القاعدة البحرية الجديدة تدعم بلاشك الأمن القومي الليبي”.

كما أردف: “القوات المسلحة المصرية لها تخطيط استراتيجي متميز لزيادة قدرات الأمن القومي المصري طوال الوقت، وحساب التهديدات المحتملة، التي من بينها في هذا الوقت بالاتجاه الشمالي الغربي، ثم ترسيم الحدود البحرية والرغبة في استغلال المياه الاقتصادية، وبالتالي أصبح هناك تهديد من قوى إقليمية أخرى تريد التغول على حقوقنا الاقتصادية”.