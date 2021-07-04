إنجلترا – أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأحد، أنه عين اللاعب الفرنسي السابق باتريك فييرا مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة ثلاثة أعوام خلفا لسلفه المستقيل روي هودجسون.

وكلاعب قاد فييرا البالغ 45 عاما أرسنال اللندني للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات وبكأس إنجلترا أربع مرات لكنه أقيل من تدريب نيس الفرنسي في ديسمبر الماضي بعد استمراره على رأس الجهاز الفني لمدة عامين ونصف.

يذكر أن فييرا توج مع منتخب “الديوك” بكأس العالم 1998 وأمم أوروبا 2000.

واستقال هودجسون من تدريب كريستال بالاس اللندني في نهاية الموسم الماضي.

المصدر: رويترز