مصر – أكد البنك المركزي المصري استمرار التعامل بجميع العملات الورقية وعدم إلغاء التعامل بفئات معينة مع قرب إصدر العملة البلاستيكية حسب بيان صادر امس.

وقال المركزي إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد البنك المركزي المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ويجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.

وأهاب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.

وكان المهندس خالد فاروق وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، قد قال في تصريح لموقع “مصراوي” في وقت سابق، إن البنك يعتزم البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة “البوليمر” مع افتتاح مطبعة دار النقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

المصدر: موقع “مصراوي”