فرنسا – تواصل ميار شريف بطلة مصر في التنس والملقبة بفتاة مصر الذهبية التألق في العالمية بعد أن نجحت في التأهـل إلى نهائي بطولة فرنسا الدولية.

وتأهلت اللاعبة المصرية للمباراة النهائية بالبطولة، عقب فوزها على اللاعبة الإسبانية كريستينا بوسكا بالدور النصف النهائي.

وتغلبت ميار شريف، المصنفة رقم 119 عالميا، خلال المباراة التي أقيمت، السبت، على نظيرتها الإسبانية بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4.

وتواجه ميار شريف في المباراة النهائية، اليوم الأحد، الأوكرانية أنهيلينا كالينينا، المصنفة رقم 125 عالميا، والتي أطاحت بدورها اليوم بنظيرتها الصينية زينج كينوين بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-1 و4-6 و6-2.

يذكر أن اللاعبة المصرية تأهلت لمباراة نصف النصف النهائي، عقب فوزها بالدور الربع نهائي على اللاعبة الروسية أوكسانا سليخميتيفا بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-3، وبدور الـ 16 على الروسية فالنتينا إيفاخنينكوا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 1-6، 6-2، و6-3 وبدور الـ 32 على الإسبانية جيومار ماريستاني زيوليتا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4.

المصدر: صحيفة “أخبار مصر”