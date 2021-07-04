ليبيا – قال الناطق باسم مطار الأبرق جلال المهشهش أنه لا يوجد موعد محدد بعدُ لانطلاق الرحلات من المطار، مؤكدًا أن إطلاق الرحلات سيكون قريبًا.

المهشهش وفي تصريح لمنصة “فواصل” توقع عند انطلاق الرحلات أن تبدأ برحلتين أسبوعيًا إلى معيتيقة، مشيرًا إلى أنه سيجري التنسيق لاستئناف الرحلات الخارجية بعد الانتهاء من مرحلة الرحلات الداخلية.

وأضاف: “مصلحة المطارات زارت المطار ووقفت على كل التجهيزات لتسيير الرحلات، ودخلت المطار أمس السبت شركة الطائر للخدمات الأرضية، وهي شركة خاصة”، متوقعًا انتهاء مشكلة إضرابات الشركات العامة بسبب تأخر مرتبات موظفيها.

ونوه بأن عودة مطار الأبرق للعمل سيعود على سكان الجبل الأخضر بالفائدة ويجنبهم مشاق السفر لمطار بنينا ببنغازي.

ولفت إلى أن شركة الإفريقية أبدت استعدادها حاليًا لتسيير هذه الرحلات إلى معيتيقة حسب ما أكد موظفوها.

الناطق باسم مطار الأبرق اختتم تصريحه بالقول: “لم نلقَ من إدارة شركتي الليبية والبراق أي اهتمام بتسيير الرحلات من المطار حتى الآن، أما شركة برنيق للطيران فهي متوقفة حاليًا لحدوث أعطال بطائرتها”.