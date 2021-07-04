كوريا ج – أظهرت بيانات نشرت الأحد، أن سيئول واجهت أكبر انكماش في عدد سكانها في 5 سنوات، مع ارتفاع أسعار المساكن بحدة، ما يدفع المواطنين على ما يبدو إلى الخروج من العاصمة.

وبحسب بيانات جمعتها وزارة الداخلية والأمن، وقدمت إلى نائب حزب سلطة الشعب تيه يونغ-هو، فقد سجل عدد سكان سيئول ما يزيد بمقدار قليل عن 9.56 مليون بحلول يونيو مقارنة بالعام الماضي، ويمثل هذا الرقم تراجعا بمقدار 154,856 شخصا أو 1.59%. وهو أكبر تراجع سنوي من نوعه في 5 سنوات.

وبلغ عدد سكان سيئول نحو 9.99 مليون شخص بحلول يونيو 2016، ويتراجع الرقم بشكل مطرد منذ ذلك الوقت. ولا تشمل الأرقام المقيمين الأجانب.

ومع أن تراجع عدد السكان بسيئول ليس بالأمر الجديد كليا، فقد أشار النائب تيه إلى أن الارتفاع الصاروخي في تكاليف الإسكان هو السبب الرئيسي لهذا التراجع السريع.

وشهدت منطقة نوون الإدارية الشمالية أكبر تراجع من بين 25 منطقة، حيث انخفض عدد المقيمين من 528,887 إلى 515,997.

المصدر: يونهاب