إنجلترا – نشرت النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، صور رفقة النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول.

وعلقت أوبال على الصور في منشور عبر حسابها على “إنستغرام”: “في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم”.

من جهة أخرى خلت قائمة منتخب مصر الأولمبي يوم الجمعة، المكونة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، من اسم الدولي صلاح البالغ 29 عاما بعد رفض “الريدز” التخلي عنه في فترة الأولمبياد.

وبذلك تأكد رسميا عدم مشاركة صلاح مع منتخب “الفراعنة” في أولمبياد طوكيو والذي سينطلق في الـ23 من يوليو الجاري بعد الكثير من التقارير المتضاربة في الأشهر الأخيرة.

المصدر: instagram/deana.uppal