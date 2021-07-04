إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الأحد عن إعارة مهاجمه البرتغالي الشاب فرانشيسكو ترينكاو لمدة موسم واحد إلى ولفرهامبتون الانجليزي حتى 30 يونيو 2022، مع خيار الشراء.

وضم برشلونة ترينكاو البالغ 21 عاما إلى صفوفه منذ قرابة العام من براغا مقابل 31 مليون يورو (36,7 مليون دولار)، إلا أن اللاعب عانى من إصابات حدت من تألقه.

وخاض في موسم 2020-2021، 43 مباراة مع النادي الكاتالوني في جميع المسابقات، شارك أساسيا في 10 منها فقط، وسجل خلالها ثلاثة أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

وشارك بديلا في مباراتي الدور ثمن النهائي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي عندما ودع برشلونة منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشارك ترينكاو في ست مباريات دولية مع البرتغال، إلا أنه لم يتم استدعاؤه إلى بطولة كأس أوروبا التي خرج منها منتخب بلاده حامل اللقب من الدور ثمن النهائي ضد بلجيكا.

وسيلعب في ولفرهامبتون مع فريق مدجج باللاعبين البرتغاليين، حيث لحق أيضا بمواطنه نيسلون سيميدو الذي انتقل من برشلونة إلى “الذئاب” العام الماضي مقابل 30 مليون يورو، رغم رحيل المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو للاشراف على توتنهام اعتبارا من مطلع الموسم المقبل.

وحدد برشلونة أن ولفرهامبتون سيدفع راتب ترينكاو كاملا.

في محاولة لخفض الديون المتزايدة، قام برشلونة بإنهاء عقد لاعب الوسط البرازيلي ماثيوش فرنانديش الذي كان مرتبطا بالنادي الكاتالوني حتى عام 2025.

المصدر: “أ ف ب”