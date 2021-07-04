الكويت – أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت أصبح ترتيبها الثالث ضمن قائمة أكبر صناديق للثروة السيادية في العالم من حيث الأصول.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، ارتفاع قيمة “صندوق الأجيال” إلى نحو 700 مليار دولار، كاشفا عن أن “قيمة أصول الصندوق تقدر بنحو 670 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021”.

وتعني الزيادة أن “الهيئة العامة للاستثمار، التي تدير أيضا صندوق الاحتياطي العام، قد جمعت أصولا أكثر من هيئة أبوظبي للاستثمار، الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية قيمة أصولها بما يزيد قليلا عن 649 مليار دولار”.

وحسب تصنيف “معهد صناديق الثروة السيادية”، فإن “صندوق التقاعد الحكومي النرويجي هو أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بمجموع أصول تبلغ 1.3 تريليون دولار، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، التي تدير تريليون دولار”.

وتتناقض المكاسب التي حققتها الكويت في الخارج مع تحدياتها المالية الكبيرة في الداخل، والتي تفاقمت بسبب الخلاف بين أعضاء مجلس الأمة “البرلمان” والحكومة.

المصدر: “القبس”