إيطاليا – سجل التشيكي باتريك تشيك هدف بلاده الوحيد في المباراة التي خسرتها التشيك أمام الدنمارك بنتيجة 2-1 امس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.

وبهدفه اليوم، رفع تشيك عدد أهدافه في البطولة القارية إلى 5 أهداف، ليتقاسم صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع منتخب بلاده البطولة بعد الخسارة أمام بلجيكا في دور الـ16.

ويليهما في وصافة ترتيب الهدافين ثلاثة لاعبون سجل كل منهم 4 أهداف ولكنهم لا يشكلون خطرا على صدارة الترتيب كون منتخباتهم خرجت من البطولة، وهم الفرنسي كريم بنزيما والسويدي إيميل فورسبيرغ والبلجيكي روميلو لوكاكو.

وهناك تهديد لرونالدو وتشيك من خسارة صدارة الهدافين من قبل الثنائي الإنجليزي هاري كين ورحيم ستيرلينغ (ثلاثة أهداف لكل منهما)، ولديهما فرصة كبيرة لزيادة غلة الأهداف بعد تأهل “الأسود الثلاثة” إلى الدور نصف النهائي، حيث يلاقي الدنمارك التي في جعبة نجمها كاسبير دولبيرغ ثلاثة أهداف أيضا.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT