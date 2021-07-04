سويسرا – أسفرت منافسات ربع نهائي كأس أوروبا “يورو 2020” عن تأهل 4 منتخبات للمربع الذهبي في البطولة، هي: إيطاليا، إسبانيا، الدنمارك، وإنجلترا.

وسيلاقي المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في ويمبلي بلندن ضمن المواجهة الأولى في الدور نصف النهائي من يورو 2020.

وحسم “الماتادور” بطاقة التأهل الأولى، عقب فوز صعب على نظيره السويسري، بركلات الترجيح 3-1 في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب “بطرسبورغ الأولمبي” بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

فيما تأهل “الأتزوري” عقب الفوز على نظيره البلجيكي، 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “أليانز آرينا” بمدينة ميونخ الألمانية.

أما المواجهة الثانية فستجمع المنتخب الإنجليزي بنظيره الدنماركي.

وتأهل منتخب “الأسود الثلاثة” للدور نصف النهائي على حساب منافسه أوكرانيا، بالفوز برباعية نظيفة.

كما حسم المنتخب الدنماركي تأهله عقب فوزه على نظيره التشيكي، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب “باكو الأولمبي” بأذربيجان.

وجاءت مواعيد مباريات نصف نهائي يورو 2020، حسب توقيت مكة المكرمة وموسكو:

الثلاثاء 6 يوليو

إسبانيا × إيطاليا – 22:00 ملعب ويمبلي

الأربعاء 7 يوليو

الدنمارك × إنجلترا – 22:00 ملعب ويمبلي

يذكر أن المباراة النهائية للبطولة ستقام يوم 11 من يوليو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

المصدر: RT