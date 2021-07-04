ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشره موقع “ميدل إيست آي” الإخباري البريطاني لآمال كبيرة تعقدها إيطاليا وتونس وتركيا ودول أخرى على طفرة إعادة الإعمار في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد شروع قادة الأعمال في وضع خطط لتقسيم المسؤولية عن إعادة إعمار ليبيا، تلك المهمة الضخمة التي من المرجح أن تكلف نحو نصف تريليون دولار؛ لأن الأزمة الليبية التي طال أمدها تسببت في تدمير مدن بأكملها.

ووفقًا للتقرير فإن هنالك نحو 280 ألف ليبي يعيشون في ملاجئ متضررة أو دون المستوى المطلوب، رغم أن بلادهم تتمتع بكونها موطنًا لأكبر احتياطيات نفطية معروفة في إفريقيا، مع عدد سكان قليل نسبيًا يبلغ 7 ملايين نسمة، ما يعني أنها تمثل واحدًا من أعلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد في إفريقيا.

وتابع التقرير: إن هذا الأمر جعل شركات عربية وأجنبية من بينها مصرية وفرنسية وألمانية تصطف للفوز بالعقود الحكومية المرغوبة كثيرًا لإعادة بناء البلاد، لا سيما بعد أن أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساعيه لتخصيص 4 مليارات و900 مليون دولار لمشاريع البناء والتنمية.

ونقل التقرير عن ممثلي قرابة الـ90 شركة تفاؤلهم وأملهم الكبير بمستقبل ليبيا المشرق وإمكانياتها الاقتصادية، فيما أدلى كريم بالراشد الرئيس التنفيذي لشركة “أرتيك” الوكالة المعمارية والتصميمية التونسية التي تتمتع بخبرة 3 عقود في بناء المستشفيات والفنادق والمباني المؤسسية بدلوه حول الأمر.

وقال بالراشد: “أعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة حقًا للشعب الليبي من حيث التنمية والديمقراطية في إفريقيا، وستتابع الحكومة الجديدة الجهود التنموية بسرعة؛ فهناك الكثير من الأشياء التي يجب القيام بها ليس فقط من حيث إعادة البناء، بل الحاجة للعديد من المشاريع التنموية لمستقبل ليبيا التي لم يتم وضعها في الوقت الحالي”.

ووفقًا للتقرير، فإن بالراشد على دراية جيدة بمخاطر الاستثمار في ليبيا؛ لأن “أرتيك” عملت سابقًا في ليبيا بين العامين 2003 و2006، لكنها أضطرت لوقف عملياتها، ما جعل الرئيس التنفيذي للشركة يعرب عن أسفه لقرار مغادرة الأراضي الليبية وترك العمل فيها.

واختتم بالراشد بالقول: “لا ينبغي للمرء أن ينظر إلى ليبيا على أنها ساحة معركة أو مكان خراب، أرى أن ليبيا تتمتع بإمكانيات هائلة للتنمية”. فيما أبدى حاتم مبروك مؤسس وكالة استشارات النفط والغاز “بوت إنيريجي” تفاؤله بشأن إمكانات الشراكات الاقتصادية التونسية الليبية المستقبلية.

وقال مبروك: “إنها صفقة يربح فيها الجميع لأننا عندما نعمل هناك ننقل مهاراتنا ومعرفتنا، والليبيون والتونسيون يمكنهم التحدث باللغة نفسها ويمكنهم فهم بعضهم، ولدينا نفس الثقافة لذلك سنقوم بعمل عادل معهم”. فيما عملت “بوت إنيريجي” منذ العام 2016 رغم الاضطرابات والتهديدات الأمنية المستمرة.

وبحسب مبروك، فإن الشركة قامت بمخاطرة كبيرة لكنها آتت أكلها في النهاية؛ لأن إطلاق الرصاص لم يمنع العمل بنجاح، فيما رأى الصحفي المالي الليبي أحمد السنوسي أن مثل المنتديات والمناقشات الاقتصادية حول إعادة إعمار ليبيا سابقة لأوانها.

وتابع السنوسي بالقول: “كل بلد يريد مزايا مختلفة من ليبيا، لكن لا يمكننا فعل أي شيء في ليبيا حتى نقرر داخل ليبيا ما إذا كنا نريد مواصلة حربنا أم لا، بمجرد أن نقرر بعد ذلك فقط يمكننا التفاوض على صفقات مع إيطاليا أو تونس؛ لأننا حينها سنعرف ما نريده من كل بلد.”

وأكد السنوسي أنه في ظل استمرار مواجهة ليبيا الشكوك السياسية والاجتماعية المستمرة فإن التفاؤل حول نجاح عملية السلام آخذ في التراجع مضيفًا بالقول: “أعتقد أنه ستكون هناك حرب جديدة بنسبة 100% لأن أسباب حرب الماضي ما تزال قائمة حتى اليوم”.

واختتم السنوسي قائلًا: “أنا لست خائفًا من أن الشعب الليبي سيشن حربًا قبل الانتخابات، لكني أخشى أنهم سيخوضونها بعد الانتخابات”.

في مقابلة مع ميدل إيست آي في تونس، قال قطب المال الليبي حسني بي إنه يجب تنفيذ بعض الإصلاحات لتحفيز القطاع الخاص قبل أن يكون لدى ليبيا أي أمل في إعادة بناء اقتصادي حقيقي.

بدوره اتهم رجل الأعمال الليبي حسني بي العديد من القائمين على القطاع الاقتصادي بالعمل انطلاقًا من عقلية متحجرة تضع عقبات رئيسة أمام تطوير القطاع الخاص، من بينها عدم فتح سجل الإسكان للسماح لمليارات الدولارات من العقارات لأن تصبح قابلة للتمويل.

وأضاف بي: إن سوق الأوراق المالية بحاجة إلى أن يصبح جاهزًا للعمل، وأن يصبح المصرف المركزي هيئة حكومية منظمة. مبينًا بالقول: “أعلم أن الإمكانات الكامنة في ليبيا كبيرة فالأساسيات موجودة ولكن هناك عدم توافق لطالما كانت إدارة هذه الاحتمالات مشكلة والحكومة بحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات”.

وتابع بي قائلًا: “كرجل أعمال لا يهمني ما إذا كان الرئيس القادم منتخبًا أم غير منتخب، أريد أن أكون صادقًا، أود أن أرى تحقق الانتخابات لأن ذلك سيجنبنا خوض حرب أخرى، ولكن إذا كان لدينا حكم سليم سواء تم انتخابهم أم لا فهذا لا يهم كثيرًا”.

ترجمة المرصد – خاص