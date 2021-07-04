إنجلترا – علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعد فوزه على نظيره الأوكراني.

وقال بوريس جونسون في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “أداء متميز من لاعبي منتخب إنجلترا الليلة”.

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا “نحن جميعا وراءكم في الدور نصف النهائي.. أحضروا الكأس إلى أرض الوطن”.

وتأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس السبت على ملعب “الأولمبيكو” في العاصمة الإيطالية روما.

وبهذا الفوز العريض، تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا “اليورو” للمرة الأولى منذ عام 1996 عندما خسرت على أرضها بركلات الترجيح أمام ألمانيا التي حصدت اللقب لاحقا بفوزها في النهائي على التشيك 2-1.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: “أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ”.

المصدر: RT