ليبيا – علق الخبير العسكري عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري سابقًا اللواء حمدي بخيت، على افتتاح القاعدة البحرية الجديدة وقربها من الحدود الليبية.

بخيت قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن قرب القاعدة البحرية الجديدة من الحدود الليبية يأتي في ظل نظرة استراتيجية من القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لمستقبل التهديدات المحتملة لمصر، مع وجود العناصر الإرهابية والقوات الأجنبية في ليبيا، وهو ما تحذر مصر منه.

وشدد على أن دعوة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور افتتاح القاعدة يأتي للتأكيد على أهميتها في صون الأمن القومي الليبي، ومساندة مصر لليبيا في المضي قدمًا لاستعادة الاستقرار وحفظ الأمن الداخلي على كافة المستويات.