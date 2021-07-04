إسرائيل – أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، أن “إيران أقرب من أي وقت مضى لإنتاج سلاح نووي”.

وخلال مؤتمر في “مركز بيريز للسلام”، قال غادي آيزنكوت: يمكننا أن نرى اليوم أن الخروج من إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وحملة الضغط الأقصى والإجراءات ضد إيران، أدت إلى بعض الإنجازات، لكن لا يمكننا إنكار حقيقة أن إيران هي الأقرب إلى امتلاك القنبلة النووية”، مشددا على أنه “يجب أن نواصل ما تم القيام به منذ عقود، تقويض هذا البرنامج سرا بأبعاد مختلفة”.

وأضاف: “أعتقد أنه من العدل الحفاظ على سياسة الغموض، وليس التباهي، أولئك الذين يحتاجون إلى معرفة ذلك”، مشيرا إلى أن “الطريقة التي سارت بها الأمور العام الماضي وحتى قبل ذلك، كانت غير مسؤولة”.

وبحسب قناة “i24news”، بدا أن آيزنكوت وكأنه ينتقد زعيم الموساد السابق، يوسي كوهين، ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

المصدر: “i24news”