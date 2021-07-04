فيينا – أفادت وكالة “سبوتنيك” بأن وزراء “أوبك+” يناقشون خيار تخفيف القيود بمقدار 400 ألف برميل يوميا، اعتبارا من شهر أغسطس حتى ديسمبر مع احتمال وجود شروط منفصلة للإمارات.

ونقلت الوكالة عن مصدر من أحد الوفود قوله إن “المفاوضات تتركز على خيار زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا من أغسطس حتى نهاية العام، وتجري حاليا مناقشة إمكانية شروط منفصلة للإمارات”.

وكان مصدر في “أوبك+” كشف أمس أن المجموعة وافقت على طرح المزيد من النفط في السوق وتمديد اتفاق قيود الإنتاج، رغم معارضة الإمارات.

وأشار المصدر إلى أن “جميع اتفاقات “أوبك+” تتطلب الموافقة بالإجماع، ما يعني أن التطور النادر اليوم، يشير إلى أن الإمارات لا يزال بإمكانها إخراج الخطة عن مسارها”، ولم يتضح على الفور كيف سيجري العمل بالخطة الجديدة.

وأضاف: “الإمارات قالت إن التمديد كان مشروطا بمراجعة خط الأساس الخاص بها، وهو مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه”.

وبموجب الاتفاق الجديد، “سترفع أوبك الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، وتمدد اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022”.

المصدر: سبوتنيك+رويترز