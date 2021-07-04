ليبيا – قال النائب المنشق عن البرلمان في طبرق حمودة سيالة إن الأزمة الحقيقة هي أزمة ثقة بين جميع الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي، مشيرًا إلى أن الأطراف فشلت في إيجاد قاعدة دستورية تجري على أساسها الانتخابات.

سيالة وفي تصريحات لموقع قناة “الحرة” الأمريكية أوضح أن بعض الأطراف يرفضون التوقيع على وثيقة القاعدة الدستورية؛ لأن ذلك يعني توقيعهم على وثيقة خروجهم من المشهد السياسي وفقدانهم كل امتيازات النفوذ والحصانة.

أما عن مستقبل المشهد السياسي في البلاد، رأى سيالة أن الأمر لم ينته بعد، وتوقع إجراء جولة جديدة أو اثنين، مؤكدًا وجود متسع من الوقت لإجراء الانتخابات في موعدها.

وقال: إن المجتمع الدولي قد نجح في التوصل إلى تغيير السلطة التنفيذية في البلاد، وهو الآن قادر على الوصول إلى قاعدة دستورية وإجراء الانتخابات في موعدها.

سيالة استبعد عودة الصراع المسلح بين الأطراف الليبية مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الالتزام جميع الأطراف بخارطة الطريق.