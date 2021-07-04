ليبيا – خاطب مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار لمشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات بشأن الرفع من حالة التأهب ورفع جهود الترصد الوبائي لمواجهة كوفيد 19

النجار وفي خطابه الذي تلقت المرصد نسخة منه طالب مشرفي الرصد الالتزام بالتحديث الاخير لتعريف حالة كوفيد 19 (المحتملة ، المشتبهة والمؤكدة ) الصادر من منظمة الصحة العالمية في الـ16 من شهر ديسمبر الماضي وكذلك الالتزام ببرتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كوفيد 19.

ودعا النجار إلى اتباع إجراءات الوقاية كالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية.

مدير عام المركز طالب مشرفي الرصد والاستجابة بارسال التقارير اليومية والاسبوعية عن الوضع الوبائى الى ادارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

هذا وقد أعلن المركز تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا 224 حالة شفاء و 6 حالات وفاة بعد انخفاض في الحالات طوال الفترة الماضية بين 200 إلى 250 إصابة يومية.