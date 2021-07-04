مصر – أوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء نصر سالم أن أهمية قاعدة 3 يوليو التي تم افتتاحها السبت، “تكمن في سياسة وضع قواعد تمركز للقوات في أي اتجاه للتهديد”.

وفي تصريح لقناة ON المصرية، قال اللواء سالم: “الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر معرض لتهديد بما يعني عدوان “محتمل”، بالإضافة إلى الخط الاستراتيجي الغربي الذي يشهد بدوره تهديد محتمل”.

وأشار إلى “الخط الأحمر” في ليبيا الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق (سرت – الجفرة)، مضيفا أن “هذا الخط لا يزال خطا أحمر حتى الآن بما يمثله من تهديد محتمل، ومن ثم مطلوب قدر من القوات قادر على رد أي عدوان من هذا النوع في هذا الاتجاه ودحره”.

وتابع: “قاعدة 3 يوليو مسؤولة عن تأمين الاتجاه الاستراتيجي الشمالي لمصر وكذا الغربي بالتعاون مع بقية القوات الموجودة في قاعدة الإسكندرية، وهي قوات قيادة المنطقة العسكرية الغربية والقيادة الغربية الجوية”.

المصدر: “الوفد”