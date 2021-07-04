البحرين – تلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين برقية تهنئة من نائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية إسحاق غيهمان، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين اليوم الأحد.

جاءت التهنئة بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية بمنح الملك البحريني الدكتوراه الفخرية تقديرا لدوره في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين الأديان والثقافات.

وقال غيهمان في برقيته إن “حكمة الملك ومبادراته في التعايش وتعزيز حوار الثقافات والحضارات أهلته وعن جدارة ليكون قائدا وزعيما على مستوى العالم تعتز جامعات والمؤسسات العلمية في العالم بتكريم جلالته ومنحه الشهادات الرفيعة”.

وأشار إلى أن الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية سبق وأن منحت قبل سنتين الملك حمد وسام نجمة الأكاديمية الكبرى من الدرجة الأولى نيابة عن علماء الأكاديمية من مختلف دول العالم، تقديرا لجهوده وحرصه على تطوير مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين.

وأشاد غيهمان في برقيته برؤية عاهل البحرين، بشأن إعلان “مبادئ إبراهيم” للتعايش بين الأديان والتي “تعتبر طريقا إلى السلام والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم بشكل عام”.

يذكر أن غيهمان زار البحرين على رأس وفد من الأكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية في يناير 2019، لتسليم الملك حمد وسام نجمة الأكاديمية الكبرى.

المصدر: وكالة أنباء البحرين