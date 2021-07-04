فيينا – رجح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، قرب إحياء الصفقة النووية مع إيران ورفع العقوبات الأمريكية عن طهران.

وكتب أوليانوف على حسابه في “تويتر” امس: استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر ذو أهمية أولوية، خاصة في المرحلة الراهنة التي يمكننا أن نتوقع فيها إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (حول البرنامج النووي الإيراني) وإلغاء العقوبات في أقرب وقت.

وتأزم الوضع حول برنامج طهران النووي بعد خروج الولايات المتحدة في مايو 2018 من الصفقة النووية مع إيران من جانب واحد وإعلان واشنطن عن عودتها إلى فرض عقوبات شديدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وردّت إيران على ذلك بتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق بشكل تدريجي، فيما دعت الأطراف الأوروبية للاتفاق النووي إلى وجوب الحفاظ عليه.

المصدر: “سبوتنيك”