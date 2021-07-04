ليبيا- أكد وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك أن الوزارة وضعت استراتيجية لمعالجة تأخر المرتبات والوقوف على أسبابها، وكذلك وضع معالجة لمسألة الإفراجات.

المبروك وخلال إجابته على تساؤلات المواطنين بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في برنامج “الرئيس يجيب” قال: إن الوزارة جاءت لتحقيق أهداف الحكومة بداية من صرف مكافأة الزوجة والأبناء وقرار زيادة المعاشات الضمانية الأساسية، ووضع استراتيجية لمعالجة تأخر المرتبات والوقوف على أسبابها منها إلغاء لجنة ترشيد المرتبات واعتماد وحدة للمرتبات بوزارة المالية.

وأكد أن وزارة المالية ستقوم اليوم الأحد بإحالة مرتبات شهر يوليو للمصرف المركزي لتوزيعها قبل عيد الأضحى، أي قبل نصف الشهر الجاري ستكون المرتبات موجودة في حسابات المواطنين.

وأضاف: “لقد وجدنا تأخر في صرف مرتبات العاملين في الخارج وسنقف على الأسباب”، مشيرًا إلى أن موضوع الإفراجات كانت تتبع المالية، ألا أن هناك قرارًا بإحالة الموضوع إلى وزارتي العمل والخدمة المدنية وهناك عمل مستمر.

ونوه بأنه تم الإفراج على عدد كبير من الإفراجات للمواطنين بالتنسيق بين الوزارات، موضحًا أن مبلغ ال 700 مليون وضعت لمعالجة مسألة الإفراجات مستقبلًا.

وأوضح أن الموضوع المتعلق بقرار “831” مصلحة الأحوال المدنية هو قرار يشوبه تداخلات ولم يُفعّل، وأنه قد تم معالجة هذا القرار وسيتم تنفيذه بالكامل، بالإضافة إلى قرار ملحق ورقمه “83” من المنطقة الشرقية.

وزير المالية أشار إلى أن قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع الصحة تم عرضه ضمن القرارات السابقة لكل القطاعات، سواء التعليم أو الشرطة والنفط بنسبة 67 في المائة وتم اتخاذ قرار بشأن معالجة الزيادات لكل القطاعات.