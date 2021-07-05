ليبيا – كشف جهاز الأمن الداخلي عن إحباط عمليتي تهريب عملة صعبة عبر مطار معيتيقة الدولي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد، فقد تمكن أعضاء الرقابة في جهاز الأمن في مطار معيتيقة الدولي من ضبط ليبي كان بحوزته 80 ألف يورو قام بإخفائها في حقيبة سفره، بعد تفتيشه من قبل أعضاء التفتيش الأمني أثناء محاولة السفر على متن رحلة الخطوط الجوية الليبية المتجهة لإسطنبول.

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وتابع البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى مركز جمرك المطار من حيث الاختصاص.

وفي ذات السياق، ألقت الأجهزة الضبطية في مطار معيتيقة الدولي القبض على 3 ليبيات يحملن أكثر من 140 ألف يورو خلال محاولتهن تهريب المبلغ على متن رحلة خطوط الأجنحة الليبية القاصدة إسطنبول، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن وإحالتهن إلى الجهات المختصة.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي في بيانه أن هذه العمليات تأتي في سياق استمرار الجهود التي يقوم بها رجال الجهاز في كافة المنافذ لمحاربة ظاهرة التهريب التي تلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الوطني.